Претендентов на украинское гражданство обяжут сдавать языковой экзамен

Госслужащие и претенденты на гражданство Украины будут обязаны сдавать экзамен по украинскому языку. Об этом заявил уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь в эфире канала «Украина 24» 2 января.

В январе на Украине вступит в силу одна из статей закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». В частности, этим законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Как сообщалось, штраф составляет от 5,1 тыс. гривен ($184) до 6,8 тыс. гривен ($245).

«В первую очередь это (экзамен на знание государственного языка. – Ред.) будет касаться тех, кто претендует на государственную службу, это будут и министры, и чиновники, руководители областных государственных, районных администраций, госпредприятий, прокуроры. То есть те, кто будет заниматься непосредственно деятельностью, связанной с государственной властью», — сказал он.

Креминь уточнил, что другая категория — это те граждане, которые вступают в гражданство: граждане других стран, которые путем сдачи государственного экзамена имеют право получить гражданство Украины.

По его словам, экзамен не нужно будет сдавать депутатам и правоохранителям.

25 апреля 2019 года Верховная рада Украины приняла закон в окончательном чтении. В мае его подписал Петр Порошенко, занимавший тогда пост главы государства. Документ предусматривал создание специальной «языковой комиссии», а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь.

Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявлял, что обратится в суд в случае принятия закона. По его словам, документ направлен на запрет русского языка и нарушает права людей.