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В Таджикистане за сутки не выявили новых случаев коронавируса

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Новых случаев коронавируса за сутки в Таджикистане не зарегистрировано. Об этом в воскресенье, 3 января, сообщили в министерстве здравоохранения и социальной защиты населения страны.

Как уточняется, с начала пандемии в республике выявили 13,3 тыс. заболевших.

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«За последние сутки в стране не зафиксировано ни одного случая инфицирования граждан новым видом коронавирусной инфекцией COVID-19, до 3 января 2021 года в республике общее число инфицированных коронавирусом составляет 13,3 тыс. человек», — отметили в сообщении.

Это уже третий день, когда новых пациентов на территории государства не регистрируется. Аналогичная ситуация наблюдалась 31 декабря 2020 года и 1 января 2021 года.

За время пандемии выздоровели почти 13 тыс. человек, это составляет 97,6% от числа заболевших. При этом на дому лечатся 230 человек, у них болезнь протекает в легкой форме.

Кроме того, за 24 часа не было зафиксировано летальных исходов от осложнений коронавируса, последний выявили 26 декабря 2020 года. Всего скончались 90 человек.

Ранее в воскресенье стало известно, что Нью-Йорк стал четвертым американским штатом, в котором с начала пандемии коронавируса, зафиксировано более 1 млн случая заражения. При этом 38 273 пациентов скончались здесь от осложнений, вызванных инфекцией.

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