В МЧС предупредили о мокром снеге и гололеде в Московской области

В Подмосковье 4 января ожидаются мокрый снег, морось и гололед, сообщили ТАСС 3 января в главном управлении МЧС России по Московской области.

«4 января в Московской области ожидается снег, мокрый снег, морось, местами налипание мокрого снега, гололед, гололедица», — приводит агентство текст сообщения пресс-службы подмосковного главка МЧС.

В ведомстве рекомендовали воздержаться от поездок на личном автотранспорте и быть предельно внимательными на дорогах. Пешеходам посоветовали обходить шаткие строения, мосты, эстакады, трубопроводы и линии электропередачи.

Лед сковал столичные и подмосковные дороги и улицы 1 января, после того как в канун Нового года в регионе прошел ледяной дождь, а температура воздуха была плюсовой. Из-за погодных условий в столичных аэропортах отменялись и задерживались рейсы.

2 января губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с прошедшим в регионе снегопадом поручил экстренным службам перейти в режим повышенной готовности.