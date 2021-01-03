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В храме в Гатчине ответили на обвинения в продаже макарон вместо свечей

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В Гатчинском кафедральном соборе Святого апостола Павла в Ленинградской области усомнились в том, что пенсионерке могли продать макароны вместо восковых свечей. Об этом 3 января сообщает РЕН ТВ.

Один из служителей храма заявил, что в церковной лавке не продается похожих свечей.

Накануне жительница Гатчины Ленинградской области пенсионерка Галина Кожевникова рассказала изданию 47news, что в декабре купила в этом соборе 30 свечей. Перед Новым годом, когда в доме женщины отключили свет, она не смогла их использовать, так как они оказались макаронами.

Как отметили в храме, вчера пенсионерка и ее внучка приходили в храм, но были намерены устроить скандал, а не разобраться. «Они вчера тут были. Но они, как сказал отец Владимир, были настроены поскандалить, не разобраться, а поскандалить», — рассказали в соборе.

19 ноября сообщалось, что в поселке Красный Бор в Ленинградской области мужчина выгнал прихожан из церкви и залез в купель.

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