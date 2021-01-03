Склад загорелся в Красноярском крае

Склад горит на площади 1 тыс. кв. м в городе Ачинске Красноярского края . Об этом в воскресенье, 3 января, сообщили в пресс-службе краевого главка МЧС.

«Ачинск, ул. Манкевича, 37. В 18:19 (14:19 мск) на территории склада загорание дощато-бетонного строения на площади 1 тыс. кв. м», — говорится в сообщении.

Помещение использовали под стоянку автомобилей, добавили в ведомстве.

По состоянию на 19.18 (15.18 мск) пожар был локализован.

Ранее в воскресенье стало известно, что в городе Бородино Красноярского края полностью сгорел частный деревянный дом. Погибли три человека.