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Первый в мире крытый центр для серфинга построят в Москве

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Первый в мире крытый центр для занятий сёрфингом планируется построить в районе Хорошево-Мневники в 2023 году, сообщил в воскресенье, 3 января, мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице во «ВКонтакте».

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«В 2023 году планируем построить в Хорошёво-Мнёвниках первый в мире крытый центр для занятий сёрфингом. В бассейне размером с пять футбольных полей будут двухметровые волны, песчаный пляж, пальмы и яркий свет», — написал градоначальник.

Как уточняется в сообщении, генератор волн планируется сконструировать таким образом, чтобы одновременно в бассейне могли находиться до 80 человек с разными уровнями подготовки.

29 декабря Собянин рассказал, что в Москве на месте свалки строительного мусора создадут научно-технологическую долину МГУ.

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