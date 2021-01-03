Вирусолог рассказал о стратегии работы с новой болезнью из Конго

Выработка стратегии поведения по отношению к новой смертельной болезни, выявленной в Конго, требует времени и информации. Об этом в воскресенье, 3 января, заявил «Известиям» вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Виктор Зуев.

По его словам, Конго не является соседом для РФ, в связи с чем делать прогнозы о новом заболевании становится проще.

«Тем не менее, конечно, сейчас все вирусологические и эпидемиологические службы всех стран мира что называется «сенсабилизированы» уже. Инфекционный агент, в особенности вирусной природы, конечно, к этому обнаружению будет приковано большое внимание», — отметил специалист.

Он подчеркнул, что после получения дополнительных данных будет ясно, как необходимо реагировать на болезнь.

Ранее в воскресенье заместитель директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов призвал не бояться новой пандемии в связи с «болезнью X» в Конго.

Также сообщалось, что Роспотребнадзор следит за ситуацией в Конго, где сообщили о возможном возникновении нового смертельно опасного заболевания.

В этот же день стало известно, что микробиолог из Демократической Республики Конго (ДРК) Жан-Жак Муембе-Тамфум, который 44 года назад первым обнаружил вирус Эбола, предупредил, что в его стране могло появиться новое смертельно опасное заболевание.

Он рассказал, что у одной из пациенток из города Ингенде на западе Конго были выявлены симптомы, схожие с проявлениями геморрагической лихорадки, однако анализы не показали у женщины наличие Эболы и следов каких-либо других известных медицине заболеваний.

Муембе-Тамфум предполагает, что женщина может быть нулевым пациентом нового патогена, который он назвал «болезнью Х».