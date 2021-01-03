В Кремле пообещали своевременно сообщить о планах Путина на Рождество

В Кремле пообещали сообщить своевременно, где президент России Владимир Путин будет встречать Рождество.

«Сообщим своевременно», — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков «РИА Новости» в воскресенье, 3 января.

Таким образом Песков прокомментировал информацию о том, что Путин встретит Рождество в Новгородской области. Предполагалось, что глава государства посетит церковь Николы на Липне.

23 декабря Песков сообщал, что на Рождество президент России посетит один из российских регионов, как делает это несколько лет подряд.

В рождественскую ночь российский лидер обычно посещает церковь в каком-либо регионе. В 2020-м и годом ранее он приходил на службу в Спасо-Преображенский собор в Санкт-Петербурге. Путин передал собору икону Божией Матери «Тихвинская» с предстоящими святыми.

Ночную Божественную литургию совершил настоятель собора Николай Брындин.