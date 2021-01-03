Пилотный проект по выдаче электронного паспорта начнут в Москве

Электронный паспорт гражданина России в пилотном проекте в Москве может появиться уже до 1 декабря 2021 года, сообщили в воскресенье, 3 января, ТАСС в МВД России.

Как отметили в ведомстве, к этому сроку планируется осуществить подготовительные работы как правового, так и технического характера.

«Этот паспорт будет отличаться более высокой степенью защищенности по сравнению с бумажным, износостойкостью, практичностью, а при утере появится возможность его быстрой блокировки», —подчеркнули в МВД.

Новый паспорт будет представлять собой пластиковую карточку с электронным носителем информации. На нем будет размещена информация, которая содержится в действующем бумажном варианте паспорта.

В декабре президент России Владимир Путин призвал исключить утечки персональных данных при внедрении искусственного интеллекта в жизнь граждан.

Глава государства подчеркнул, что искусственный интеллект является «основой очередного рывка вперед всего человечества в своем развитии». Однако, по его словам, ИИ не заменит человека.