Прямой эфир
Мир
Эксперт предложил выход из ситуации с сертификацией «Северного потока – 2»
Общество
Первый в мире крытый центр для серфинга построят в Москве
Общество
Пилотный проект по выдаче электронного паспорта начнут в Москве
Общество
Первые женщины-машинисты вышли на линию в московском метро
Мир
В Карабахе обезвредили около 80 тыс. неразорвавшихся боеприпасов
Общество
В МЧС предупредили о мокром снеге и гололеде в Московской области
Авто
УАЗ «Патриот» начнут продавать в США с 2021 года

Пилотный проект по выдаче электронного паспорта начнут в Москве

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Электронный паспорт гражданина России в пилотном проекте в Москве может появиться уже до 1 декабря 2021 года, сообщили в воскресенье, 3 января, ТАСС в МВД России.

Чудеса телепортации: россиянам больше не нужно пересылать документы
Цифровые сервисы занимают место обычной почты

Как отметили в ведомстве, к этому сроку планируется осуществить подготовительные работы как правового, так и технического характера.

«Этот паспорт будет отличаться более высокой степенью защищенности по сравнению с бумажным, износостойкостью, практичностью, а при утере появится возможность его быстрой блокировки», —подчеркнули в МВД.

Новый паспорт будет представлять собой пластиковую карточку с электронным носителем информации. На нем будет размещена информация, которая содержится в действующем бумажном варианте паспорта.

В декабре президент России Владимир Путин призвал исключить утечки персональных данных при внедрении искусственного интеллекта в жизнь граждан.

Глава государства подчеркнул, что искусственный интеллект является «основой очередного рывка вперед всего человечества в своем развитии». Однако, по его словам, ИИ не заменит человека.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020