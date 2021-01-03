Эксперт предложил выход из ситуации с сертификацией «Северного потока – 2»

Сертифицировать «Северный поток – 2» после прекращения норвежской Det Norske Veritas (DNV GL) всех мероприятий по сертификации газопровода сможет российская компания. Такое решение в воскресенье, 3 января, предложил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Один из вариантов решения проблемы этого вопроса с европейцами — что какая-то компания российская выдает сертификат, и европейцы его принимают. И тогда да, российская компания может попасть под санкции, но это уже наше дело, наши риски и наша готовность пожертвовать какой-то компанией, лишь бы запустить «Северный поток – 2», — отметил специалист в беседе с «Известиями».

По его словам, вопрос будет решаться по мере готовности газопровода. В дальнейшем компании Европы примут решение относительно замены компании по сертификации и требований к ней. Как подчеркнул Юшков, строительство будет вестись на протяжении еще 3–5 месяцев.

Накануне, 2 января, стало известно, что Det Norske Veritas (DNV) GL не выдаст газопроводу «Северный поток – 2» сертификат соответствия, необходимый для начала его работы. Решение принято в соответствии с санкциями США, сертификация отложена на время их действия.

Американские санкции, вступившие в силу 1 января, запрещают иностранным компаниям предоставлять услуги по тестированию, инспектированию и сертификации трубопровода. Соответствующим организациям дано 30 дней на выход из проекта, в противном случае они попадут под ограничения.

17 декабря в Вашингтоне заявили, что прoдолжат ввoдить ограничения против «Сeверного потoка – 2» и надеются помешать его реализации. Зaместитель пoмощника гoссекретаря США по дeлам Еврoпы и Еврaзии Кристoфер Рoбинсон посчитал такую меру залогом для налаживания отношений между Вашингтоном и Москвой в будущем.

В Кремле назвали санкции против газопровода неприкрытой рейдерской атакой и отметили, что, даже несмотря на них, удается продолжать методичную работу и «приближаться к финализации этого проекта».

«Северный поток – 2» строится от России до ФРГ по дну Балтийского моря. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, прибалтийские государства, Польша и Украина.