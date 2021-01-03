Российские внедорожники УАЗ «Патриот» начнут продавать в США с 2021 года. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Отмечается, что автомобиль будет продавать филиал итальянской компании Bremach под брендом Bremach Taos. При этом «Патриот» модернизировали под стандарты, необходимые для допуска модели к эксплуатации на американских дорогах общего пользования.

Американский вариант «Патриота» получит 150-сильный четырехцилиндровый двигатель объемом 2,7 л и шестиступенчатую коробку-автомат. Кроме того, гарантия на двигатель составит 10 лет и более 190 тыс. км, а в целом на автомобиль — пять лет и 96,5 тыс. км.

Планируется, что внедорожник будут собирать в Калифорнии. Его стоимость в базовой комплектации начинается с $26 тыс. (1,9 млн рублей).

В начале декабря Ульяновский автомобильный завод опубликовал изображения салона внедорожника Hunter нового поколения.

В марте в России сертифицировали автомобиль «УАЗ Пикап» с автоматической коробкой передач. Кроме того, автомобиль оснастят 2,7-литровым бензиновым мотором. Мощность агрегата составляет 150 л.с.