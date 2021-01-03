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Авто
УАЗ «Патриот» начнут продавать в США с 2021 года

УАЗ «Патриот» начнут продавать в США с 2021 года

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Российские внедорожники УАЗ «Патриот» начнут продавать в США с 2021 года. Об этом сообщает телеканал Fox News.

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Отмечается, что автомобиль будет продавать филиал итальянской компании Bremach под брендом Bremach Taos. При этом «Патриот» модернизировали под стандарты, необходимые для допуска модели к эксплуатации на американских дорогах общего пользования.

Американский вариант «Патриота» получит 150-сильный четырехцилиндровый двигатель объемом 2,7 л и шестиступенчатую коробку-автомат. Кроме того, гарантия на двигатель составит 10 лет и более 190 тыс. км, а в целом на автомобиль — пять лет и 96,5 тыс. км.

Планируется, что внедорожник будут собирать в Калифорнии. Его стоимость в базовой комплектации начинается с $26 тыс. (1,9 млн рублей).

В начале декабря Ульяновский автомобильный завод опубликовал изображения салона внедорожника Hunter нового поколения.

В марте в России сертифицировали автомобиль «УАЗ Пикап» с автоматической коробкой передач. Кроме того, автомобиль оснастят 2,7-литровым бензиновым мотором. Мощность агрегата составляет 150 л.с.

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