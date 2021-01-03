Эпидемиолог призвал не бояться новой пандемии из-за данных о «болезни X»

Новая пандемия не грозит человечеству, несмотря на появление сведений о новой смертельной «болезни X» в Конго. Об этом в воскресенье, 3 января, предупредил заместитель директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По его словам, похожие симптомы могут возникать и при неинфекционных заболеваниях.

«Я думаю, что опасаться новой пандемии пока преждевременно, потому что симптомы геморрагической лихорадки могут отмечаться и при классических геморрагических и аллергических васкулитах. Это может быть соматическое неинфекционное заболевание либо врожденная ломкость сосудов, которая усиливается под действием инфекционных агентов, либо проявление аутоиммунных заболеваний», — отметил Горелов в беседе с «РИА Новости».

Как подчеркнул специалист, симптомы нового заболевания не свидетельствуют об инфекционной болезни. До обнаружения возбудителя паниковать не имеет смысла, заключил Горелов.

Ранее в воскресенье сообщалось, что Роспотребнадзор следит за ситуацией в Конго, где сообщили о возможном возникновении нового смертельно опасного заболевания.

В этот же день стало известно, что микробиолог из Демократической Республики Конго (ДРК) Жан-Жак Муембе-Тамфум, который 44 года назад первым обнаружил вирус Эбола, предупредил, что в его стране могло появиться новое смертельно опасное заболевание.

Он рассказал, что у одной из пациенток из города Ингенде на западе Конго были выявлены симптомы, схожие с проявлениями геморрагической лихорадки, однако анализы не показали у женщины наличие Эболы и следов каких-либо других известных медицине заболеваний.

Муембе-Тамфум предполагает, что женщина может быть нулевым пациентом нового патогена, который он назвал «болезнью Х».