Норвежская DNV GL отказалась выдавать «Северному потоку – 2» сертификат

Норвежская компания Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL) не может сертифицировать «Северный поток – 2» из-за новых санкций США против трубопровода. Об этом в воскресенье, 3 декабря, сообщили в компании.

В заявлении уточняется, что американские власти приняли новый закон, который подвергает санкциям компании, оказывающие услуги по проверке, инспекции или сертификации трубопроводной системы «Северный поток – 2».

Речь идет о вступивших в силу с 1 января американских санкциях, которые фактически запрещают иностранным компаниям предоставлять услуги по тестированию, инспектированию и сертификации трубопровода. Им дано 30 дней на то, чтобы покинуть проект, в противном случае им грозят санкции.

«DNV GL прекратит все действия по проверке трубопроводной системы «Северного потока – 2» в соответствии с санкциями, и пока санкции действуют», — приводит заявление компании «РИА Новости».

Там отметили, что в соответствии с текущей ситуацией DNV GL не может выдать сертификат по завершении строительства трубопровода.

DNV GL — партнер газопровода «Северный поток» и строящегося «Северного потока – 2». Первый газопровод проходит ежегодную сертификацию компанией с 2012 года.

В конце ноября DNV GL из-за санкций США отказалась предоставлять услуги по тестированию и проверке оборудования, используемого на трубоукладочных судах «Северного потока – 2». Тогда речь об отказе от сертификации трубопровода не шла.

В декабре сенат конгресса США одобрил проект военного бюджета страны на 2021 финансовый год (начался 1 октября), который предусматривает и санкции против газопровода.

28 декабря вице-премьер России Александр Новак заявил, что проект «Северный поток – 2» уже находится в высокой степени готовности и будет достроен.

«Северный поток — 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, прибалтийские государства, Польша и Украина.