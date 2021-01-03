В минздраве уточнили данные о пострадавших в ДТП в Туве

В результате столкновения двух легковых автомобилей в Туве пострадали три человека, один из потерпевших находится в тяжелом состоянии. Об этом 3 января сообщили в минздраве республики.

Ранее сообщалось о двух потерпевших, об их состоянии информации не приводилось. Известно, что жертвами ДТП стали восемь человек.

В ведомстве ТАСС отметили, что состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое, еще двое получили множественные травмы. На данный момент с ними работают психологи, прибыли реаниматологи, нейрохирург.

Авария произошла на 953-м км автодороги Р-257 «Енисей». По данным МВД, в обеих машинах было по пять человек, среди погибших — двое водителей. Семь человек скончались на месте, еще один — при доставлении в медучреждение.

По предварительным данным, водитель одной из машин выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с другим автомобилем.