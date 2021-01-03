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Папа римский Франциск принял отставку главы белорусских католиков

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Папа римский Франциск принял отставку главы белорусских католиков архиепископа Тадеуша Кондрусевича. Об этом в воскресенье, 3 января, сообщается на сайте радио Ватикана.

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«Архиепископ Тадеуш Кондрусевич уходит в отставку», — говорится в заявлении.

Папа римский принял отставку Кондрусевича 3 января. В этот день архиепископу исполняется 75 лет.

Кондрусевич был назначен митрополитом Минским и Могилевским в 2007 году, с 2015 года являлся председателем Конференции католических епископов Белоруссии.

В конце августа 2020 года Кондрусевича, имеющего гражданство Белоруссии, не пустили в страну из зарубежной поездки без объяснения причин.

После этого Кондрусевич был вынужден вернуться в Польшу. Варшава предоставила Кондрусевичу автомобиль, на котором он и вернулся в страну. При этом машина, принадлежащая епархии, вернулась в Белоруссию.

В начале сентября госсекретарь США Майк Помпео призвал власти Белоруссии разрешить Кондрусевичу вернуться в республику. Он отмечал, что митрополит и весь белорусский народ должны иметь возможность пользоваться своими основными правами, включая свободу вероисповедания.

В ноябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Кондрусевич «ездил в Польшу и получал консультации, как разрушать страну», пишет «Газета.ру».

Вместе с тем 22 декабря глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Лукашенко из уважения к папе римскому Франциску поручил найти решение ситуации, связанной с Кондрусевичем. После этого, в канун католического Рождества, Кондрусевичу разрешили вернуться в республику.

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