В Ижевске водитель протаранил шесть машин на парковке и скрылся

Водитель в Ижевске протаранил шесть автомобилей на парковке и скрылся с места происшествия. Об этом в воскресенье, 3 декабря, сообщили в УМВД по городу.

Инцидент произошел во дворе одного из жилых домов около 04:00 мск. Виновника аварии разыскивает полиция.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Накануне сообщалось, что водитель за рулем автомобиля каршеринга врезался в мачту освещения и скрылся с места ДТП на востоке Москвы. В пресс-службе столичного главка ГИБДД подтвердили факт аварии, добавив, что в результате инцидента никто не пострадал.