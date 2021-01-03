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Онищенко объяснил почти равное число случаев COVID в Москве и Петербурге

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Количество заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге почти сравнялось с московскими показателями, поскольку число привитых граждан и уровень подготовки к противодействию инфекции в праздники оказался ниже. Об этом в воскресенье, 3 января, заявил врач-эпидемиолог, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

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«Эпидемический процесс в Москве идет более интенсивно, а Петербург включился позже. В Москве уже больше народа привитого и переболевших больше даже в пересчете на интенсивные показатели», — отметил Онищенко.

По словам специалиста, в Москве на время новогодних гуляний закрыли Красную площадь и все центральные улицы, а жители Санкт-Петербурга свободно гуляли по площадям. Москвичи при этом ответственно относились к здоровью, в связи с чем количество новых случаев COVID-19 снизилось.

Кроме того, по мнению Онищенко, существует еще одна причина, которая объясняет уменьшение заболевших в Москве.

«Третье обстоятельство больше уже из сакральной области — сегодня Иона и Петр, небесные хранители Москвы. Из серии немедицинских предположений», — цитирует врача «Пятый канал».

В конце декабря мэр столицы Сергей Собянин спрогнозировал спад распространения коронавируса в новогодние праздники. По его словам, продление школьных каникул до 17 января позволит стабилизировать заболеваемость на более низком уровне.

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