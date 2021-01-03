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Опубликованы кадры с места гибели ребенка в собачьем питомнике в Подмосковье

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Кадры из собачьего питомника в подмосковной Ивантеевке, где пес загрыз насмерть 11-летнего ребенка, оказались в распоряжении РЕН ТВ 3 января.

У вольеров до сих пор заметны следы крови мальчика. На данный момент на территории питомника нет ни животных, ни хозяев, вольеры опечатаны.

Трагедия произошла накануне. По данным телеканала, ребенок решил покормить животных, находившихся в вольере, однако собаки вырвались и загрызли мальчика. Предположительно, родители погибшего были в гостях у хозяев питомника.

Ранее в этот день в прокуратуре пообещали проверить собачий питомник на предмет соблюдения законодательства об ответственном обращении с животными, ветеринарных и санитарно-эпидемиологических правил. Также будет дана оценка исполнению органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Возбуждено уголовное дело, ход расследования поставлен на контроль.

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