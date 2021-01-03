В России профессию медика назвали самой благородной

Треть россиян считают медицину наиболее благородным занятием. Аналитики составили рейтинг профессий за 2020 год, сообщает телеканал «Известия». В опросе приняли участие 1,6 тыс. респондентов от 18 лет. 10% жителей страны отдали приоритет учителям в ушедшем году. 4% считают самыми благородными профессии спасателя и курьера. Четвёртое место в списке заняли строители.

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