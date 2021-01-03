Губернатор Ленобласти ответил на территориальные претензии Эстонии

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил эстонским властям не «включать избирательную память». Об этом в воскресенье, 3 января, сообщается в Telegram-канале Ленобласти.

Таким образом он ответил на заявление спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса о том, что Тaртуский мирный дoговор, в котoром «былa сoгласована грaница мeжду Эстoнией и Рoссией», якoбы дeйствует и пoныне.

Дрозденко предложил эстонским партнерам вспомнить и другие исторические эпизоды. Например, многовековую историю нахождения чудской земли в составе Руси и Российской империи или историю советского периода.

«Не надо забывать, что и Ивангородская крепость была построена Иваном III, как форпост Руси против шведов (заметьте, не эстонцев)», — подчеркнул губернатор.

Он также напомнил, что в 1996 году завершились переговоры с Эстонией о техническом описании российско-эстонской границы, в которых он принимал участие как представитель Кингисеппского района.

«И при подписании протокола у эстонской стороны не было ни одного вопроса», — уточнил Дрозденко.

В феврале 2020 года Пыллуаас делал подобные заявления и призывал Москву вернуть «аннексированные территории». Тогда президент республики Керсти Кальюлайд напомнила, что Эстония стала членом НАТО при условии отказа от территориальных претензий и сохранения границ, возникших после Второй мировой войны.

В МИД России в ноябре 2019 года напомнили, что документ стал частью истории, поэтому притязания Эстонии не обсуждаются. В Кремле заявления Таллина сочли неприемлемыми.