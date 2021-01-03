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В МВД подтвердили гибель восьми человек в ДТП в Туве

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В МВД по Республике Тыва подтвердили гибель восьми человек при столкновении двух легковых автомобилей на 953-м км автодороги Р-257 «Енисей». Авария произошла в воскресенье, 3 января.

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«На месте ДТП скончались семь человек, еще один участник дорожного движения скончался при доставлении в медицинское учреждение», — сообщили в ведомстве.

В момент аварии в обоих автомобилях находилось по пять человек.

По предварительной информации, погибли оба водителя, еще два человека пострадали.

Как сообщает ТАСС, по предварительным данным, водитель одной из машин выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с другим автомобилем.

21 декабря четыре человека погибли в ДТП в Краснодарском крае. Сообщалось, что водитель Lada Largus не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем Iveco.

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