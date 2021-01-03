Тела четырех человек обнаружены в частном доме в Ростовской области

Следователи организовали проверку после обнаружения в частном доме в городе Сальске Ростовской области тел четырех человек. Об этом в воскресенье, 3 января, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) России.

Как уточняется, среди погибших был один ребенок.

«Все [погибшие] являются членами одной семьи. Сотрудниками Следственного комитета проводится проверка», — говорится в сообщении ведомства.

На месте работают сотрудники СК, они осмотрят окрестности и примут процессуальное решение.

В областной прокуратуре подтвердили факт гибели четырех человек. Подчеркивается, что проверка будет контролироваться ведомством.

По словам источника «РИА Новости», предварительной причиной гибели людей названо отравление угарным газом.

Ранее в воскресенье стало известно, что три человека погибли при пожаре в городе Бородино Красноярского края. По информации ведомства, изначально площадь возгорания составляла 100 кв. м, к моменту локализации она увеличилась до 181 кв. м.