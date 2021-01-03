В России изменятся правила техосмотра

В России вводится автоматизированная система техосмотра. Для этого диагностические карты переводятся в электронный вид, сообщает телеканал «Известия». В документе должны быть фото, дата, время начала и окончания ТО. Также операторам необходимо внести координаты нахождения авто. Карта передается в систему и хранится там не менее пяти лет. Меры позволят пресечь выдачу поддельных документов о прохождении техосмотра. Снизить количество ДТП. Новые правила вступят в силу с марта этого года.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.