Вильфанд рассказал о погоде в столичном регионе в ближайшие дни

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в воскресенье, 3 января, рассказал, какая погода ожидается в столичном регионе в ближайшие несколько дней.

По его словам, до наступления Нового года на европейской территории страны происходило противодействие антициклона с востока и циклона с запада. В первые дни января циклон побеждал, поэтому было тепло, однако ситуация начинает меняться. Если раньше антициклон был юго-восточного происхождения, то теперь он северный, добавил метеоролог.

«Именно отрог этого антициклона начнет постепенно распространяться на европейскую территорию России, то есть гребень высокого давления будет переваливать через Урал, и уже он будет определять условия погоды в центре европейской России», — приводит RT слова Вильфанда.

Он подчеркнул, что ситуация начнет меняться с 4 января: днем и ночью температуры будут отрицательные.

«Ночные температуры во вторник — -3...-5 °С, дневные — -2...-3 °С. Мягкий такой вариант зимы, конечно, температура выше нормы, но существенно ниже, чем тот температурный фон, который был 1, 2 января и так далее», — рассказал метеоролог.

Ночные температуры в среду, четверг и пятницу составят -5...-10 °С, а дневные температуры — -5...-6 °С.

При этом резких рождественских холодов не будет, отметил Вильфанд.

1 января ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что до -12 градусов ночью и до -10 градусов днем ожидается в Москве на Рождество.