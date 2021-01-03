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СК начал проверку после смерти жителя Новосибирска в прямом эфире

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Следственный комитет (СК) инициировал проверку после смерти жителя Новосибирска во время прямой трансляции в интернете. Об этом в воскресенье, 3 января, сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

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«По данному факту СУ СКР по Новосибирской области проводит доследственную проверку. Устанавливаются все причины произошедшего», — заявила Кулешова.

Инцидент произошел 31 декабря, передает «РИА Новости».

Мужчина запустил стрим из своей квартиры. Он снял себя крупным планом, после этого начал готовиться к самоубийству и совершил его. Прямой эфир продлился 22 минуты.

В СК добавили, что по результатам проведенной ими проверки будет принято процессуальное решение.

2 декабря блогер Reeflay обнаружил неподвижное тело своей подруги в прямом эфире. Он не прервал трансляцию и на глазах у подписчиков перенес ее в комнату, где вел стрим, после чего пытался привести ее в чувство. На данный момент мужчина находится под арестом.

Блогеру предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки (ч. 4 ст.111 УК РФ). Вместе с тем Reeflay не считает себя виновным в смерти своей подруги и надеется на оправдательный приговор.

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