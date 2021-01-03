СК начал проверку после смерти жителя Новосибирска в прямом эфире

Следственный комитет (СК) инициировал проверку после смерти жителя Новосибирска во время прямой трансляции в интернете. Об этом в воскресенье, 3 января, сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

«По данному факту СУ СКР по Новосибирской области проводит доследственную проверку. Устанавливаются все причины произошедшего», — заявила Кулешова.

Инцидент произошел 31 декабря, передает «РИА Новости».

Мужчина запустил стрим из своей квартиры. Он снял себя крупным планом, после этого начал готовиться к самоубийству и совершил его. Прямой эфир продлился 22 минуты.

В СК добавили, что по результатам проведенной ими проверки будет принято процессуальное решение.

2 декабря блогер Reeflay обнаружил неподвижное тело своей подруги в прямом эфире. Он не прервал трансляцию и на глазах у подписчиков перенес ее в комнату, где вел стрим, после чего пытался привести ее в чувство. На данный момент мужчина находится под арестом.

Блогеру предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки (ч. 4 ст.111 УК РФ). Вместе с тем Reeflay не считает себя виновным в смерти своей подруги и надеется на оправдательный приговор.