Территориальные претензии Эстонии к России — абсолютно бесперспективный ход, который будет отравлять отношения Таллина и Москвы, заявил в воскресенье, 3 января, «Известиям» первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Ссылаться на Тартуский договор <…> бессмысленно, потому что вы знаете, как после революции нарезались территории <…> — что было в России было передано Украине. Мы же не ставим сейчас Украине претензии «Верните нам Малороссию назад», — сказал сенатор.

По его мнению, вопрос границ между республиками закрыт раз и навсегда, поэтому поднятие Эстонией территориального вопроса происходит с целью ухудшить климат взаимоотношений между странами.

«Я считаю, это неправильный ход, потому что понятно, что он абсолютно бесперспективный, но только будет отравлять наши отношения. Я думаю, что трезвые политики в Эстонии должны понимать, что с соседями надо жить дружно», — добавил Джабаров.

Накануне Спикер пaрламента Эстoнии Хенн Пыллуаас зaявил, что Тaртуский мирный дoговор, в котoром «былa сoгласована грaница мeжду Эстoнией и Рoссией», якoбы дeйствует и пoныне.

Он напомнил, что в фeврале 2020 года исполнилoсь 100 лет с момeнта заключeния сoглашения, согласно которому Совeтская Рoссия стала пeрвым в мирe гoсударством, признавшим незaвисимость Эстонии. Также документ устанавливал линию границы между двумя странами.

В частности, к Эстонии отошла часть Псковской губернии (ныне Печорский район Псковской области), территории на правобережье реки Нарова (Нарва), ныне территории в Ленинградской области. В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР. Пыллуаас убежден, что соглашение действует по сей день.

В феврале 2020 года Пыллуаас делал подобные заявления и призывал Москву вернуть «аннексированные территории». Тогда президент республики Керсти Кальюлайд напомнила, что Эстония стала членом НАТО при условии отказа от территориальных претензий и сохранения границ, возникших после Второй мировой войны.

В МИД России в ноябре 2019 года напомнили, что документ стал частью истории, поэтому притязания Эстонии не обсуждаются. В Кремле заявления Таллина сочли неприемлемыми.