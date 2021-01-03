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Первооткрыватель Эболы предупредил о возможном появлении новых заболеваний

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В Демократической Республике Конго (ДРК) могло появиться новое смертельно опасное заболевание, заявил микробиолог Жан-Жак Муембе-Тамфум, который 44 года назад обнаружил в стране вирус Эбола. Об этом сообщает телеканал CNN.

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По словам исследователя, у одной из пациенток в городе Ингенде на западе ДРК были обнаружены симптомы, которые напоминают проявления геморрагической лихорадки.

Анализы женщины направили в Национальный институт исследований биомедицины в Киншасе. Результаты анализов не показали наличие Эболы или других известных заболеваний.

Как полагает Муембе-Тамфум, женщина может быть «нулевым пациентом» с новым патогеном, который он назвал «Болезнью Х». По оценкам ученого, новое заболевание может быть столь же заразным, как и COVID-19, а его смертность может составлять 50–90% смертности от вируса Эбола.

Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко отметил, что Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) стоит обратить внимание на заявление микробиолога. В комментарии «Известиям» он отметил, что проверка необходима, чтобы не допустить возникновения различных фантазий у людей насчет заболевания и не посеять панику. Кроме того, ученые смогут найти подход к новому вирусу и подойти более подготовленными к болезни.

26 декабря гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространившаяся в 2020 году пандемия коронавируса не будет последней, мировому сообществу нужно укреплять системы охраны здоровья и готовиться к новым чрезвычайным ситуациям.

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