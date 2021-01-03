В Таиланде зафиксировали первые случаи нового штамма коронавируса

Первые четыре случая заражения новым штаммом коронавируса, ранее выявленным в Великобритании, зафиксировали в Таиланде, сообщает в воскресенье, 3 января, телеканал Thai PBS.

Мутация коронавируса была обнаружена у семьи из Великобритании, прибывшей в Таиланд. В настоящее время они находятся в больнице на карантине, пишет «Газета.ру».

Днем ранее новый штамм коронавируса был выявлен во Вьетнаме.

Также сообщалось о выявлении мутации COVID-19 в Китае и трех американских штатах. Не менее 15 случаев инфицирования зафиксировано в Турции.

Новый мутировавший вариант COVID-19 был обнаружен в Великобритании 14 декабря. Он считается на 56% заразнее, что в будущем может привести к росту числа пациентов в больницах, заявляли ученые из Центра математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе.

При этом 19 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новый штамм коронавируса заразнее предыдущего на 70%, однако это не означает, что он более смертоносный или приводит в более тяжелым последствиям заболевания.

Случаи нового «британского» коронавируса также выявили в Бразилии, Чили, Канаде и других странах.