Онищенко прокомментировал снижение числа случаев COVID-19 в Москве

Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко 3 января выразил мнение, что Москве удалось «спокойно» пройти Новый год, что демонстрирует снижение количества новых выявленных случаев COVID-19.

«Постоянным снижение может в следующих случаях быть: это когда мы начнем соблюдать элементарные правила. В данном случае я думаю, что это (снижение количества выявленных случаев COVID-19 в Москве. — Ред.) произошло за счет того, что народ сейчас разобщенный, мы спокойно прошли встречу Нового года: не было традиционных гуляний на Красной площади, по Тверской», — заявил Онищенко в беседе с «РИА Новости».

Он отметил, что в случае масштабной вакцинации от коронавируса говорить о результатах можно будет уже к весне.

За последние сутки в Москве выявили 3851 случай COVID-19, это минимальное количество с 28 октября.

В конце декабря мэр столицы Сергей Собянин спрогнозировал спад распространения коронавируса в новогодние праздники. По его словам, продление школьных каникул до 17 января позволит стабилизировать заболеваемость на более низком уровне.

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