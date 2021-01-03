Около 200 компаний Москвы поучаствовали в программах поддержки бизнеса

Около 200 столичных предприятий приняли участие в программах поддержки для отраслей бизнеса, которые пострадали из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте мэра столицы в воскресенье, 3 января.

«Программы были организованы для отраслей, признанных наиболее пострадавшими из-за пандемии. В них приняли участие около 200 предпринимателей, работающих в сфере туризма, фешен-бизнеса, креативных индустрий, общественного питания, спорта, а также социально ориентированных предприятий», — заявил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Каждый акселератор состоял из нескольких этапов, который включал прием заявок и их отбор, затем последовал интенсив, длившийся от шести до 10 недель, и подготовка к презентациям проектов, отметил он.

Первая программа была организована для предприятий сферы услуг и проходила с 3 августа по 15 октября 2020 года. В ней приняли участие 55 компаний (туризм, креативных индустрия и фешен-бизнес). Вторая программа была посвящена ресторанному бизнесу, в ней приняли участие 26 малых и средних предприятий.

Третьей стала программа для социальных проектов, в которой приняли участие 50 предпринимателей в общественно значимых сферах — от дошкольного образования до экологии. Последним в 2020 году стал акселератор спортивного бизнеса, в нем также поучаствовали 50 компаний.

В конце декабря стало известно, что власти Москвы одобрили субсидии и гранты для представителей малого и среднего бизнеса на сумму почти 3 млрд рублей.

22 декабря Фурсин сообщил, что столичный бизнес уже получил меры поддержки в связи с распространением коронавируса на 90 млрд рублей.