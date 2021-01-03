Прямой эфир
Мир
Сенатор назвал невозможным изменение российско-эстонской границы
Общество
Онищенко оценил заявление первооткрывателя Эболы о появлении новой болезни
Общество
Заболевшего COVID-19 Сергея Жигунова выписали из больницы
Мир
Жители Минска вышли на акции протеста впервые в новом году
Спорт
Форвард сборной Германии объяснил поражение от России на МЧМ по хоккею
Общество
В Москве за сутки выявили минимальное с 28 октября число случаев COVID-19
Экономика
Около 200 компаний Москвы поучаствовали в программах поддержки бизнеса

Около 200 компаний Москвы поучаствовали в программах поддержки бизнеса

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Около 200 столичных предприятий приняли участие в программах поддержки для отраслей бизнеса, которые пострадали из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте мэра столицы в воскресенье, 3 января.

Проверка на прочность: Москва подводит итоги года
Как столица выходила из кризиса и продолжала развиваться

«Программы были организованы для отраслей, признанных наиболее пострадавшими из-за пандемии. В них приняли участие около 200 предпринимателей, работающих в сфере туризма, фешен-бизнеса, креативных индустрий, общественного питания, спорта, а также социально ориентированных предприятий», — заявил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Каждый акселератор состоял из нескольких этапов, который включал прием заявок и их отбор, затем последовал интенсив, длившийся от шести до 10 недель, и подготовка к презентациям проектов, отметил он.

Первая программа была организована для предприятий сферы услуг и проходила с 3 августа по 15 октября 2020 года. В ней приняли участие 55 компаний (туризм, креативных индустрия и фешен-бизнес). Вторая программа была посвящена ресторанному бизнесу, в ней приняли участие 26 малых и средних предприятий.

Третьей стала программа для социальных проектов, в которой приняли участие 50 предпринимателей в общественно значимых сферах — от дошкольного образования до экологии. Последним в 2020 году стал акселератор спортивного бизнеса, в нем также поучаствовали 50 компаний.

В конце декабря стало известно, что власти Москвы одобрили субсидии и гранты для представителей малого и среднего бизнеса на сумму почти 3 млрд рублей.

22 декабря Фурсин сообщил, что столичный бизнес уже получил меры поддержки в связи с распространением коронавируса на 90 млрд рублей.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020