Заболевшего COVID-19 Сергея Жигунова выписали из больницы

Актера Сергея Жигунова выписали из больницы в Крыму, куда его ранее госпитализировали с COVID-19. Об этом артист сообщил воскресенье, 3 января, на своей странице в Instagram.

«После трех недель болезни буду долечиваться амбулаторно. Все последние тесты отрицательные. Надеюсь, антител хватит хотя бы на полгода. Спасибо ялтинским врачам и вам всем за поддержку», — написал актер.

О госпитализации звезды «Гардемаринов» и «Моей прекрасной няни» стало известно 28 декабря.

Тогда Жигунов поблагодарил врачей ковидного госпиталя на базе Ливадийской больницы за оказанную ему помощь.

В тот же день сообщалось о госпитализации с COVID-19 актрисы Алисы Фрейндлих и художественного руководителя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского, который 21 декабря сообщил, что находится дома с коронавирусом.

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