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Форвард сборной Германии объяснил поражение от России на МЧМ по хоккею

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Нападающий сборной Германии Флориан Элиас объяснил невезением поражение от команды России в четвертьфинале молодежного чемпионата мира – 2021 по хоккею.

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«Ситуация была такая, русским немного повезло, а нам не повезло. <…> Наша команда была просто великолепна, просто невезение, что не удалось выиграть. Но мы устроили жесткий турнир и были первой немецкой молодежной командой, вышедшей в четвертьфинал», — цитирует форварда пресс-служба Союза хоккея Германии.

Сборная Германии уступила россиянам в четвертьфинале со счетом 1:2. Элиас — единственный, кто отличился у немцев. В команде РФ шaйбы забрoсили Вaсилий Пoномарев и Дaнил Бaшкиров.

В то же время бывший хоккеист Евгений Чижмин критично отнесся к выступлению российской сборной. В частности, он отметил, что с такой игрой команде будет непросто выступить в полуфинале.

Соперником сборной России в 1/2 финала станет команда Канады, которая обыграла со счетом 3:0 соперников из Чехии, пишет «Спорт-Экспресс».

Второй полуфинальной парой стали США и Финляндия. Оба матча состоятся в ночь с 4 на 5 января.

Чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд завершится в ночь на 6 января в канадском Эдмонтоне. Действующим победителем турнира является сборная Канады.

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