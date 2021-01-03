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Более 656 тыс. россиян остаются под наблюдением из-за COVID-19

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Под медицинским наблюдением из-за коронавирусной инфекции в России остаются 656 166 человек, сообщили в воскресенье, 3 января, в Роспотребнадзоре.

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По данным ведомства, к 3 января в стране проведено более 91,6 млн лабораторных исследований на наличие COVID-19.

В частности, за последние сутки было проведено 149 тыс. тестов на коронавирус.

Накануне глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что более 800 тыс. жителей страны сделали прививку от коронавируса.

В России 15 декабря стартовала масштабная вакцинация от коронавируса. Прививку предлагается сделать препаратом «Спутник V», который был разработан в Центре имени Гамалеи и стал первой в РФ и мире вакциной от коронавируса. Его зарегистрировали 11 августа.

Итоговая эффективность вакцины превысила 91%. При этом в отношении тяжелых случаев COVID-19 эффективность составила 100%.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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