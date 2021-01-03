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Голкипер Буффон стал лучшим вратарем

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Голкипер Ювентуса Джанлуиджи Буффон стал лучшим вратарем всех времен, опередив Льва Яшина. Рейтинг составило итальянское издание La Gazzetta dello Sport, сообщает телеканал «Известия».В опросе принимали участие 18 вратарей из 18 стран. Легенде отечественного футбола Яшину досталось второе место. На третьей строчке — итальянец Дино Дзофф. Лев Яшин становился лучшим вратарём в декабре 2020-го по версии журнала France Football.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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