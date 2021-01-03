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В Москве откроют вакцинацию от COVID-19 для новых категорий граждан

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Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал открытие записи на вакцинацию от COVID-19 для новых категорий граждан. Об этом он написал в своем блоге в воскресенье, 3 января.

«Чтобы расширить доступ москвичей к прививке от COVID-19, с понедельника, 4 января, мы открываем запись на вакцинацию для работников банковского и финансового сектора, а также органов власти и бюджетных учреждений федерального, регионального и муниципального уровней», — написал градоначальник.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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