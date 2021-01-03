Депутат рады предрек рост смертности из-за отказа от российской вакцины

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Илья Кива раскритиковал заявление главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко об отказе регистрировать российскую вакцину «Спутник V» от коронавируса и предрек рост смертности от COVID-19 в стране.

«Мы хорошо помним, как эти два афериста (Ляшко и председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий. — Ред.) в начале 2020 года заработали на продаже масок из госрезерва за границу, оголив страну перед болезнью», — написал Кива на своей странице в Facebook.

Он отметил, что извлечь выгоду будет намного сложнее при производстве российской вакцины внутри страны. По мнению депутата, действия чиновников могут привести к тяжелым последствиям в стране.

«Поэтому задыхайтесь и сдыхайте, пока они не получат нужный контракт с хорошим откатом и премиальными за саботаж, лобизм и предательство!», — резюмировал Кива.

Накануне глава политсовета украинской парламентской фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что харьковская компания «Биолек» обратилась в министерство здравоохранения Украины с заявлением о госрегистрации российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».

В ответ на это Ляшко заявил, что Украина будет использовать только те вакцины, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований. Таким образом, по его словам, все слухи и политические заявления о государственной регистрации в стране российской вакцины-кандидата не соответствуют действительности.

В декабре глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба отмечал, что в стране российскую вакцину от коронавируса воспринимают как гибридное оружие.

Вместе с тем, несмотря на подобные заявления, жители Украины попросили президента страны Владимира Зеленского обеспечить их российской вакциной «Спутник V» от коронавируса и разместили на сайте главы государства соответствующую петицию.

По данным Worldometer на 3 января, на Украине зафиксировано 1,06 млн случаев COVID-19, 18,7 тыс. пациентов скончались, 722,6 тыс. человек выздоровели.