Стоимость биткоина превысила историческую отметку в $34 тыс.

Стоимость биткоина превысила $34 тыс., в очередной раз обновив исторический максимум. Об этом в воскресенье, 3 января, свидетельствуют данные торгов CoinMarketCap.

По состоянию на 08:30 мск, стоимость криптовалюты установилась на отметке в $34,1 тыс.

Вместе с тем, уже спустя 15 минут, в 08:45 мск, биткоин частично потерял свои позиции и торговался в районе $33,9 тыс.

Накануне биткоин трижды за сутки обновил свой исторический максимум.

В декабре эксперты предрекали, что курс этой криптовалюты в 2021 году продолжит расти, но сможет достичь только $31 тыс.