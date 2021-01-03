Похоронные бюро Калифорнии заявили о дефиците мест в моргах из-за COVID-19

В Калифорнии похоронные бюро стали отказывать близким умерших от COVID-19 из-за нехватки мест в моргах. Об этом сообщает в воскресенье, 3 января, CTVnews.

«Я работаю в похоронной индустрии 40 лет, и никогда в жизни не думала, что это может произойти, что мне придется сказать семье: «Нет, мы не можем забрать вашего члена семьи», — сказала владелица Continental Funeral Home в Лос-Анджелесе Магда Мальдонадо.

В среднем ее компания принимает до 30 машин с умершими ежедневно — это в шесть раз больше, чем обычно. Владельцы моргов звонят друг другу, чтобы узнать, сможет ли кто-нибудь забрать тела, и ответ всегда один: они тоже переполнены.

Исполнительный директор Калифорнийской ассоциации похоронных бюро Боб Акерманн отметил, что замедлился весь процесс захоронения и кремации тел, включая бальзамирование и получение свидетельств о смерти.

По его словам, в обычное время кремация может произойти в течение дня или двух, однако теперь это занимает минимум неделю или больше.

Представители сферы ритуальных услуг опасаются, что праздники могут спровоцировать еще один всплеск случаев COVID-19.

Накануне стало известно, что Нью-Йорк стал четвертым американским штатом, в котором с начала пандемии коронавируса зафиксировано более 1 млн случаев COVID-19.

Действующий президент США Дональд Трамп 1 января заявил, что в некоторых американских штатах вакцинация от коронавирусной инфекции проводится крайне медленно.

По данным портала Worldometer на 3 января, в США зафиксировано 20,9 млн случаев COVID-19, 12,3 млн человек выздоровели, 358,6 тыс. пациентов скончались.