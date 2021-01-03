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Тренер назвала способы избежать набора веса в новогодние праздники

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Тренер «Бегового сообщества» Вера Соснова 3 января поделилась советами, как сохранить физическую форму и не набрать вес в период новогодних праздников.

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«Я рекомендую подходить к праздничному периоду с головой. Помните, самое важное — самоконтроль. Конечно, это не так просто. Да, позвольте себе немного расслабиться, в чем-то отойти от привычного рациона. Но не забывайте о физических нагрузках. Ведь калории будут поступать, а их расхода не будет», — заявила Соснова в беседе с RT.

Она отметила, что не стоит забывать во время праздников о физических упражнениях, в том числе легких пробежках и силовых тренировках. По ее словам, если калории приходят в избытке и не уходят, то позже вернуть форму и обрести привычный режим будет сложно.

Тренер также подчеркнула, что важно выстроить баланс в тренировках и питании. Таким образом, праздничный прием пищи можно будет компенсировать за счет правильных физических упражнений, и в результате организму будет легче отходить от праздников.

Накануне врач-диетолог, эндокринолог Алексей Калинчев сообщил, что россияне могут набрать за новогодние праздники порядка 2–3 кг, а всё что превышает это значение, является отеком.

В конце декабря ведущие специалисты-биотехнологи в беседе с «Известиями» рассказали, что достаточно включить в меню белковую пищу, богатую триптофаном, магнием, марганцем и калием, которые позволят не поправиться в новогодние каникулы и восполнить карантинный дефицит серотонина.

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