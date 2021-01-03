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Синоптики рассказали о погоде в Москве 3 января

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В Москве в воскресенье, 3 января, ожидается до 0 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, температура воздуха днем будет колебаться в районе -2...0 градусов. Возможен небольшой снег и гололедица. Ветер юго-западный и западный со скоростью 3-8 м/c.

Вечером температура будет также -2...0 градусов, пишет «Газета.ру».

Атмосферное давление днем составит 756 мм рт. ст., ночью — 757 мм рт. ст.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что зимняя погода в столицу вернется в понедельник, 4 января.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец 1 января рассказал, что до -12 градусов ночью и до -10 градусов днем ожидается в Москве на Рождество.

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