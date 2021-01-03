В горах Болгарии произошло пять инцидентов с туристами

Пять происшествий с болгарскими туристами произошло в горах Стара Планина в районе вершины Ботев в Болгарии, один человек погиб. Об этом в воскресенье, 3 января, сообщает сайт News.bg.

«Сегодня в этом районе произошло пять инцидентов. Все силы были мобилизованы из-за суровой погоды в горах. Все [пострадавшие] серьезно ранены, но один находится в особенно тяжелом состоянии. <…> Все они упали — поскользнулись из-за недооценки ситуации в горах», — сказал руководитель горноспасательной службы в городе Троян Христо Славков.

В частности, во время одного из инцидентов турист поскользнулся на обледеневшем склоне, упал в 300-метровое ущелье и погиб.

Горноспасательная служба Трояна сообщила, что тело погибшего будет доставлено только 4 января, так как усилия сосредоточены на спасении другой группы.

В экстренных службах предупредили туристов о необходимости соблюдать осторожность во время походов в горы, обращать внимание на погодные условия, соизмерять собственные силы и находиться там с необходимым специализированным оборудованием.

Накануне в Абхазии в Гагрском районе спасли туриста из Москвы, который отправился в горы. В МЧС рассказали, что 52-летний Сергей Краходкин заблудился в районе горы Мамзышха.