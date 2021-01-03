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Пенс поддержал планирующих оспорить итоги выборов 6 января республиканцев
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Пенс поддержал планирующих оспорить итоги выборов 6 января республиканцев

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Вице-президент США Майкл Пенс одобрил намерение республиканцев в Конгрессе оспорить 6 января на совместном заседании обеих палат нового созыва результаты президентских выборов. При этом вице-президент, как глава Сената, будет председательствовать во время процедуры утверждения итогов голосования коллегии выборщиков, которые объявили о победе Джо Байдена. Об этом в субботу, 2 января, сообщила газета The Hill со ссылкой на заявление руководителя аппарата сотрудников Пенса Марка Шорта.

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По его словам, второе лицо в государстве «разделяет обеспокоенность миллионов американцев по поводу фальсификаций и нарушений на выборах».

«Вице-президент приветствует усилия членов палаты представителей и Cената (Конгресса) по задействованию своих законных полномочий для подачи возражений и предоставления свидетельств (нарушений на выборах — Ред.) Конгрессу и американским гражданам 6 января», — говорится в заявлении.

Ранее в субботу о своем намерении выступить против утверждения итогов голосования выборщиков конгрессом США 6 января объявили 11 сенаторов-республиканцев. В числе подписантов сенаторы Тед Круз, Рон Джонсон, Джон Кеннеди, Марша Блэкберн и другие.

31 декабря сообщалось, что на такой шаг готовы пойти 140 республиканцев в палате представителей и несколько в сенате. Ранее сообщалось, что сенатор-республиканец Джош Холи также намерен на этом заседании выступить против итогов голосования выборщиков.

28 декабря действующий президент США Дональд Трамп в очередной раз призвал сенаторов-республиканцев бороться за оспаривание итогов выборов главы государства.

В случае возражений законодателей в обеих палатах против итогов голосования выборщиков конгресс не сможет автоматически утвердить результаты, а обе палаты вынуждены будут провести обсуждение продолжительностью до двух часов, чтобы решить, поддержать ли возражения парламентариев.

Поддержку эта идея вряд ли найдет, но зато это станет третьим в истории США случаем, когда подобное обсуждение в конгрессе будет иметь место. Прошлые прецеденты были в 1969 и 2005 годах и никак не повлияли на итоги выборов.

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