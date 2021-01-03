В России за сутки выявили 24 150 случаев заболевания COVID-19

За минувшие сутки в России зафиксировали 24 150 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом в воскресенье, 3 января, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Наибольшее число выявленных заболевших — в Москве (3851), Санкт-Петербурге (3738), Московской области (1539).

За прошедшие 24 часа от осложнений, связанных с COVID-19, скончались 504 человека. За сутки в России полностью выздоровели 19 847 человек.

Всего с начала распространения коронавируса в России было выявлено 3 236 787 случаев заболевания COVID-19. Зафиксировано 58 506 летальных исходов, выздоровели 2 618 882 человека.

Накануне глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что более 800 тыс. жителей страны уже сделали прививку от коронавируса.

Глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге и представитель организации в России Мелита Вуйнович 2 января отметили, что российские медики образцово выполняют свой врачебный долг при борьбе с коронавирусной инфекцией.

В России 15 декабря стартовала масштабная вакцинация от коронавируса. Прививку предлагается сделать препаратом «Спутник V», который был разработан в Центре имени Гамалеи и стал первой в РФ и мире вакциной от коронавируса. Его зарегистрировали 11 августа.

Итоговая эффективность вакцины превысила 91%. При этом в отношении тяжелых случаев COVID-19 эффективность составила 100%.

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