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Более 3 млн жителей Джорджии проголосовали на выборах в Сенат досрочно

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Более 3 млн человек досрочно проголосовали на выборах в Сенат Конгресса США, которые пройдут 5 января в американском штате Джорджия. Об этом сообщила телекомпания CNBC в субботу, 2 января.

Отмечается, что к вечеру 2 января свой голос на выборах отдали уже 3 002 100 человек. При этом более 2,07 млн пришли на избирательные участки, свыше 928 тыс. избирателей отправили бюллетени по почте.

Всего на данный момент в штате проголосовали 38,8% зарегистрированных избирателей. От исхода выборов будет зависеть расклад сил в верхней палате Конгресса США.

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В Джорджии на 5 января 2021 года запланирован второй тур выборов в сенат, от исхода которого зависит соотношение сил в верхней палате конгресса США. Места республиканцев Дэвида Пердью и Келли Леффлер в сенате оспаривают демократы Джон Оссофф и Рафаэль Уорнок.

Республиканец Трамп ранее убеждал жителей штата проголосовать за своих однопартийцев, добивающихся переизбрания.

Республиканская партия после прошедших 3 ноября в стране всеобщих выборов довела свое представительство в сенате до 50 мест против 48 у демократов. С избранием Камалы Харрис вице-президентом США демократы получают преимущество. Согласно американскому законодательству, вице-президент возглавляет сенат и может голосовать, если при рассмотрении того или иного вопроса позиции законодателей разделяются поровну.

Трамп анонсировал свое появление в Вашингтоне 6 января, когда конгресс должен официально утвердить результаты голосования выборщиков на президентских выборах. Группа законодателей-республиканцев может предпринять попытку оспорить результаты, что может ненадолго отложить признание демократа Джо Байдена президентом.

Согласно существующим правилам, законодатели могут выступить против утверждения итогов голосования в том или ином штате. Возражение должен подать хотя бы один член палаты представителей и один член сената — тогда заседание конгресса будет приостановлено, чтобы обе палаты раздельно рассмотрели и провели голосования по данному вопросу.

Трамп убежден, что выборы прошли с многочисленными нарушениями и фальсификациями в пользу демократов. Попытки Трампа подать судебные иски, чтобы голосование выборщиков было заблокировано, завершились провалом.

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