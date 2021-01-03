Власти китайского Хэйхэ запретили работу общественного транспорта

Власти китайского города Хэйхэ северо-восточной провинции Хэйлунцзян ужесточили ограничения, направленные на борьбу с коронавирусом в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Приостановлена работа общественного транспорта. Об этом в воскресенье, 3 января, сообщает «Интерфакс».

Запрет вводится как на работу автобусов, так и на такси. За последние сутки, по информации Комитета здравоохранения провинции зарегистрировал 4 случая заражения COVID-19 в острой форме, до этого все они числились бессимптомными.

С 1 января жителям города запретили покидать его самолетами. Тогда в городе выявили два случая заражения инфекцией.

Хэйхэ находится на берегу Амура напротив Благовещенска, города соединены автомобильным мостом.

31 декабря стало известно о выявлении в Китае нового штамма коронавируса, об обнаружении которого в Великобритании объявили в середине декабря.

Пациентом с новым видом COVID-19 оказалась 23-летняя студентка, которая недавно вернулась в Шанхай из Великобритании. Она получила положительный тест на коронавирус 14 декабря и была госпитализирована.

При этом за два дня до вылета в Китай ее тест на COVID-19 был отрицательным.