Жертвами взрыва газового баллона в Афганистане стали пять человек
По меньшей мере пять человек стали жертвам взрыва газового баллона в одной из пекарен Кабула. Об этом в воскресенье, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на полицию.
По его информации, инцидент произошел вечером в субботу, 2 января.
Других подробностей не приводится.
20 декабря сообщалось, что не менее девяти человек погибли в результате взрыва в Кабуле. Предположительно, целью атаки был автомобиль члена афганского парламента Хаджи Хана Мохаммада Вардака.