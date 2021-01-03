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Жертвами взрыва газового баллона в Афганистане стали пять человек

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По меньшей мере пять человек стали жертвам взрыва газового баллона в одной из пекарен Кабула. Об этом в воскресенье, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на полицию.

По его информации, инцидент произошел вечером в субботу, 2 января.

Других подробностей не приводится.

20 декабря сообщалось, что не менее девяти человек погибли в результате взрыва в Кабуле. Предположительно, целью атаки был автомобиль члена афганского парламента Хаджи Хана Мохаммада Вардака.

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