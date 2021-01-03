Жертвами взрыва газового баллона в Афганистане стали пять человек

По меньшей мере пять человек стали жертвам взрыва газового баллона в одной из пекарен Кабула. Об этом в воскресенье, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на полицию.

По его информации, инцидент произошел вечером в субботу, 2 января.

Five people were killed in a gas cylinder blast at a bakery in Baraki Roundabout in Kabul on Saturday night, police said. pic.twitter.com/FCoKbg2qDs — TOLOnews (@TOLOnews) January 3, 2021

Других подробностей не приводится.

20 декабря сообщалось, что не менее девяти человек погибли в результате взрыва в Кабуле. Предположительно, целью атаки был автомобиль члена афганского парламента Хаджи Хана Мохаммада Вардака.