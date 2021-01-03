Прямой эфир
Мир
Число случаев COVID-19 в Нью-Йорке превысило 1 млн человек
Мир
Запрет на въезд в Саудовскую Аравию из-за нового штамма COVID-19 сняли
Общество
Мишустин выразил свои соболезнования в связи со смертью Коренева
Мир
Американского телеведущего Ларри Кинга госпитализировали с COVID-19
Мир
В США вандалы расписали дома лидеров демократов и республиканцев в конгрессе
Общество
Инфекционист назвал противопоказания для вакцинации от COVID
Спорт
Финские хоккеисты обыграли шведов и вышли в полуфинал МЧМ
Сюжет:

Более 47100 беженцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские миротворцы сопроводили очередную колонну с беженцами, которые возвращаются в Нагорный Карабах с территории Армении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в воскресенье, 3 января.

Автобусами из Еревана в Степанакерт были доставлены более 130 беженцев. Всего на данный момент в свои дома вернулись более 47100 жителей.

Отмечается, что гражданам оказывается гуманитарная помощь, также в Степанакерте восстанавливаются объекты гражданской инфраструктуры. Кроме того, ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.

Ранее в Минобороны сообщили, что специалисты Международного противоминного центра Минобороны России продолжают работу по разминированию территории Нагорного Карабаха.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020