Более 47100 беженцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе

Российские миротворцы сопроводили очередную колонну с беженцами, которые возвращаются в Нагорный Карабах с территории Армении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в воскресенье, 3 января.

Автобусами из Еревана в Степанакерт были доставлены более 130 беженцев. Всего на данный момент в свои дома вернулись более 47100 жителей.

Отмечается, что гражданам оказывается гуманитарная помощь, также в Степанакерте восстанавливаются объекты гражданской инфраструктуры. Кроме того, ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.

Ранее в Минобороны сообщили, что специалисты Международного противоминного центра Минобороны России продолжают работу по разминированию территории Нагорного Карабаха.