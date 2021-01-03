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Врач назвала опасные симптомы пищевого отравления

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После праздничных застолий есть риск отравиться оставшимися блюдами, чей срок годности редко превышает двое суток. Если отравление не сопровождается повышенной температурой и сильной слабостью, значит, организм справляется сам и причин тревожиться нет. Об этом рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

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Однако, по словам специалиста, если симптомы затягиваются, не прекращается диарея, то нужно обращаться к специалисту, потому что это может обозначать, что «в желудочно-кишечном тракте начинают расти условные патогены, которые могут нанести вред организму».

Она добавила, что хотя рвота является одним из неприятных симптомов отравления, но это хорошая реакция организма.

«Значит, сработала защита, происходит очищение организма, а не поступление некачественного продукта внутрь, когда начинаются уже другие процессы», — отметила Дианова.

Также она рекомендовала в случае даже легких симптомов отравления изменить рацион.

«Например, есть только отварное мясо и крупы, и только через несколько дней уже можно менять питание в сторону привычного», — объяснила специалист.

Ранее врачи предупредили, что склонным к полноте людям стоит контролировать свое питание в новогодние праздники, иначе к моменту выхода на работу можно набрать до 10 кг лишнего веса.

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