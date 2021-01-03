Военнослужащие ЦВО поздравили с Новым годом фронтовика Альберта Чупрова

Военнослужащие отдельного соединения радиоэлектронной борьбы ЦВО в Екатеринбурге поздравили с наступившим Новым годом фронтовика Альберта Чупрова, который воевал в составе уральского добровольческого танкового корпуса. Об этом сообщила пресс-служба ЦВО в воскресенье, 3 января.

Отмечается, что специально для фронтовика был организован домашний концерт с вручением поздравительного адреса и подарочного набора.

Альберт Чупров воевал в составе 61-й Гвардейской Танковой бригады, 10-го Гвардейского Уральского добровольческого танкового корпуса. Ветеран награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги».

Ранее, 31 декабря, российские военнослужащие 201-й военной базы в Таджикистане вместе с юнармейцами поздравили ветеранов Великой Отечественной войны и военной службы с Новым годом.