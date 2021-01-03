Американский баскетболист Пол Уэстфал умер в возрасте 70 лет

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 1974 года и член Зала славы баскетбола имени Нейсмита Пол Уэстфал скончался в США в возрасте 70 лет. Об этом в субботу, 2 января, сообщается на странице в Twitter клуба «Бостон Селтикс», в составе которого Уэстфал выиграл титул чемпиона НБА.

Отмечается, что в 2020 году у бывшего баскетболиста была диагностирована опухоль мозга.

В качестве игрока Уэстфал также выступал за «Финикс Санз», «Сиэтл Суперсоникс» и «Нью-Йорк Никс», а в качестве тренера работал в «Санз», «Суперсоникс» и «Сакраменто Кингз». Он пять раз принимал участие в Матче всех звезд НБА, и дважды назначался главным тренером команды Запада.

Уэстфал был введен в Зал славы баскетбола имени Нейсмита в 2019 году.